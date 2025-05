Les 50 ans du Castor Astral ! – Bar à Bulles Paris, 3 juin 2025, Paris.

Venez célébrer les 50 ans du Castor Astral !

Cette année, Le Castor Astral fête 50 ans d’agitations littéraires. Le Castor Astral accueille des voix singulières. De celles qui racontent des histoires par d’autres moyens, d’autres langues. Où l’altérité et l’art se conjuguent pour ébranler, déranger, fasciner. Des textes comme nul autre. Contemporains et accessibles. Qui, dès les premiers mots, ouvrent sur des univers inattendus. Depuis 50 ans, la maison s’est donné pour mission d’accompagner les nouvelles générations. Des auteurs et autrices qui surprennent ; des œuvres qui bousculent, déroutent, sortent des sentiers battus.

Pour l’occasion, nous vous proposons un événement festif qui met à l’honneur la collection « Poche/Poésie ». Chaque recueil est une porte d’entrée dans l’univers des poètes. Agathe Saint-Maur, Marie Cahu, Thomas Flahaut, Stéphanie Vovor et Baptiste Pizzinat seront présents pour cette soirée de lecture et performance.

En cette année anniversaire, il nous tenait à cœur de vous remercier pour la belle aventure que vous nous permettez de vivre. Sans vous, l’aventure du Castor Astral n’aurait pas été si longue et réjouissante.

Nous avons hâte de vous retrouver pour cet événement poétique !

Le mardi 03 juin 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Bar à Bulles 4 Cité Véron 75018 4 Cité VéronParis

