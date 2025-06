Point de chute : cinquième anniversaire Bar à Bulles Paris 1 juillet 2025

Point de chute a cinq ans et vous invite à fêter cet anniversaire avec une soirée exceptionnelle. Ce sera le 1erjuillet 2025 à partir de 19h au Bar à Bulles (Paris IX), en partenariat avec la librairie Un livre et une tasse de thé.

Née au printemps 2020, Point de chute a publié dans ses pages plus de quatre-vingt poéte·sses, francophones aussi bien qu’étranger·es. Avec le dixième numéro qui vient de paraître, Point de chute veut remercier à la fois les auteurices qui lui ont fait confiance en leur adressant leurs textes, et les lecteurices qui soutiennent la revue en la lisant, l’achetant, l’offrant, la partageant. Vous êtes donc invité·e à (re)découvrir de jeunes voix de la poésie contemporaine et à prolonger l’échange autour d’un verre de vin, dans ce cadre unique qu’est le Bar à Bulles.

Ce 1er juillet, neuf poéte·sses invité·es y liront leurs textes. Cinq d’entre elleux ont publié un – ou plusieurs – recueils : ce sera l’occasion de repartir avec un exemplaire dédicacé grâce à la complicité de la librairie féministe Un livre et une tasse de thé, qui assurera un stand librairie tout au long de la soirée. Des tirages photo réalisés à partir des couvertures de certains numéros seront également disponibles à la vente.

La programmation de cette soirée a été conçue par Lola Arrouasse, Stéphane Lambion et Joep Polderman, les trois coéditeur·ices de Point de chute. Lola et Joep animeront la soirée.

Le mardi 01 juillet 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 90, boulevard de ClichyParis

http://lamachinedumoulinrouge.com/point-de-chute-cinquieme-anniversaire/ https://fb.me/e/H8ejHbwmW https://fb.me/e/H8ejHbwmW

