BAR À CHAM’S

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Par Daenis

Entrée libre au Bikube pour découvrir un atelier créatif où vous composez vos propres bijoux

Colliers, bracelets… laissez parler votre imagination et créez une pièce unique à votre image.

Les créations sont disponibles à l’achat sur place, pour repartir avec votre bijou personnalisé

Par Daenis

Entrée libre au Bikube pour découvrir un atelier créatif où vous composez vos propres bijoux

Colliers, bracelets… laissez parler votre imagination et créez une pièce unique à votre image.

Les créations sont disponibles à l’achat sur place, pour repartir avec votre bijou personnalisé .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

By Daenis

Free admission to the Bikube to discover a creative workshop where you can create your own jewelry

Necklaces, bracelets? let your imagination run wild and create a unique piece in your own image.

Creations are available for purchase on site, so you can leave with your own personalized jewel

L’événement BAR À CHAM’S Montpellier a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT MONTPELLIER