Bar à couture Les Briques Lion-sur-Mer

Bar à couture Les Briques Lion-sur-Mer samedi 12 juillet 2025.

Bar à couture

Les Briques 8 rue Morel de Than Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : 2025-07-12

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12 18:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Animé par une couturière professionnelle, pleins de conseils et d’astuces. A vos mesures en Côte de Nacre accueilli aux Briques . Audrey accompagne les enfants et adultes. Vous réaliserez des modèles et accessoires. Permis de couture pour les petits.

Les novices et débutants sont acceptés avec plaisir. Restauration sur place.

Les Briques 8 rue Morel de Than Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 20 65 06 35

English : Bar à couture

Hosted by a professional seamstress, full of tips and tricks. « A vos mesures en Côte de Nacre accueilli aux Briques ». Audrey accompanies children and adults. You’ll make models and accessories. Sewing license for little ones.

Novices and beginners welcome. Catering on site.

German : Bar à couture

Moderiert von einer professionellen Schneiderin, voller Tipps und Tricks. « A vos mesures en Côte de Nacre accueilli aux Briques ». Audrey begleitet Kinder und Erwachsene. Sie fertigen Modelle und Accessoires an. Näherlaubnis für die Kleinen.

Neulinge und Anfänger werden gerne aufgenommen. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Ospitato da una sarta professionista, ricco di suggerimenti e trucchi. « A vos mesures en Côte de Nacre » accolti ai Bricks. Audrey accompagna bambini e adulti. Si realizzeranno modelli e accessori. Licenza di cucito per bambini.

Novizi e principianti benvenuti. Ristorazione in loco.

Espanol :

Presentado por una costurera profesional, lleno de consejos y trucos. « A vos mesures en Côte de Nacre » bienvenida a los Ladrillos. Audrey acompaña a niños y adultos. Confeccionará modelos y accesorios. Licencia de costura para niños.

Novatos y principiantes bienvenidos. Catering in situ.

