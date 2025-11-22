Bar à couture Les Briques Lion-sur-Mer

Bar à couture

Les Briques 8 rue Morel de Than Lion-sur-Mer Calvados

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 15:00:00

2025-11-22

Animé par une couturière professionnelle, pleins de conseils et d’astuces. A vos mesures en Côte de Nacre accueilli aux Briques .

Audrey accompagne les enfants et adultes.

Vous réaliserez des idées de Noël !

Les novices et débutants sont acceptés avec plaisir.

Dans un cadre chaleureux, comme à la maison. .

Les Briques 8 rue Morel de Than Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 20 65 06 35

English : Bar à couture

Hosted by a professional seamstress, full of tips and tricks. A vos mesures en Côte de Nacre accueilli aux Briques . Audrey accompanies children and adults. You’ll make models and accessories. Sewing license for little ones.

Novices and beginners welcome. Catering on site.

German : Bar à couture

Moderiert von einer professionellen Schneiderin, voller Tipps und Tricks. A vos mesures en Côte de Nacre accueilli aux Briques .

Audrey begleitet Kinder und Erwachsene.

Sie werden weihnachtliche Ideen verwirklichen!

Neulinge und Anfänger werden gerne aufgenommen.

Italiano :

Ospitato da una sarta professionista, ricco di suggerimenti e trucchi. A vos mesures en Côte de Nacre accolti ai Bricks.

Audrey accompagna bambini e adulti.

Vi verranno in mente alcune idee natalizie!

Novizi e principianti sono i benvenuti.

Espanol :

Presentado por una costurera profesional, lleno de consejos y trucos. A vos mesures en Côte de Nacre , bienvenida a los Ladrillos.

Audrey acompaña a niños y adultos.

¡Se te ocurrirán algunas ideas navideñas!

Novatos y principiantes son bienvenidos.

