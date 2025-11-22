Bar à couture Les Briques Lion-sur-Mer
Bar à couture Les Briques Lion-sur-Mer samedi 22 novembre 2025.
Bar à couture
Les Briques 8 rue Morel de Than Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 15:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Animé par une couturière professionnelle, pleins de conseils et d’astuces. A vos mesures en Côte de Nacre accueilli aux Briques .
Audrey accompagne les enfants et adultes.
Vous réaliserez des idées de Noël !
Les novices et débutants sont acceptés avec plaisir.
Animé par une couturière professionnelle, pleins de conseils et d’astuces. A vos mesures en Côte de Nacre accueilli aux Briques .
Audrey accompagne les enfants et adultes.
Vous réaliserez des idées de Noël
Les novices et débutants sont acceptés avec plaisir.
Dans un cadre chaleureux, comme à la maison. .
Les Briques 8 rue Morel de Than Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 20 65 06 35
English : Bar à couture
Hosted by a professional seamstress, full of tips and tricks. A vos mesures en Côte de Nacre accueilli aux Briques . Audrey accompanies children and adults. You’ll make models and accessories. Sewing license for little ones.
Novices and beginners welcome. Catering on site.
German : Bar à couture
Moderiert von einer professionellen Schneiderin, voller Tipps und Tricks. A vos mesures en Côte de Nacre accueilli aux Briques .
Audrey begleitet Kinder und Erwachsene.
Sie werden weihnachtliche Ideen verwirklichen!
Neulinge und Anfänger werden gerne aufgenommen.
Italiano :
Ospitato da una sarta professionista, ricco di suggerimenti e trucchi. A vos mesures en Côte de Nacre accolti ai Bricks.
Audrey accompagna bambini e adulti.
Vi verranno in mente alcune idee natalizie!
Novizi e principianti sono i benvenuti.
Espanol :
Presentado por una costurera profesional, lleno de consejos y trucos. A vos mesures en Côte de Nacre , bienvenida a los Ladrillos.
Audrey acompaña a niños y adultos.
¡Se te ocurrirán algunas ideas navideñas!
Novatos y principiantes son bienvenidos.
L’événement Bar à couture Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-06 par Calvados Attractivité