Bar à histoires Bibliothèque de Mayet Mayet

Bar à histoires Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque de Mayet
Prenez votre ticket et choisissez votre histoire dans notre menu gourmand !
Le bar à histoires s’anime sous les yeux d’un vrai conteur, qui donnera vie aux récits rien que pour vous.
Un moment interactif et magique pour petits et grands, entre écoute et imagination !
Bibliothèque de Mayet 6 Rue de la Croix Beudet, 72360 Mayet
