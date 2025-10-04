Bar à histoires Bibliothèque de Mayet Mayet

Bar à histoires Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque de Mayet Sarthe

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Prenez votre ticket et choisissez votre histoire dans notre menu gourmand !

Le bar à histoires s’anime sous les yeux d’un vrai conteur, qui donnera vie aux récits rien que pour vous.

Un moment interactif et magique pour petits et grands, entre écoute et imagination !

Bibliothèque de Mayet 6 Rue de la Croix Beudet, 72360 Mayet Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire

