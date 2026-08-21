Bar à histoires, Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud, Saint-Pierre-d’Eyraud
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque de Saint Pierre d'Eyraud · Saint-Pierre-d'Eyraud
Informations pratiques
Bar à histoires Vendredi 2 octobre, 15h30 Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud Dordogne
Proposition limitée à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
La bibliothèque se tranforme en BAR à HISTOIRES, le temps d’une soirée. Comme un jukebox, on choisit une histoire et elle sera lue par un humain.
Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud 2, rue de la Résistance 24130 Saint Pierre d’Eyraud Saint-Pierre-d’Eyraud 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 22 56 19 http://bibliothequescab.dordogne.fr https://www.facebook.com/reseau.des.bibliothequesCAB la Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud fait partie du réseau de la CAB – Communauté d’Agglomération Bergeracoise Parking devant la bibliothèque
Accessible aux personnes à mobilité réduites
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture