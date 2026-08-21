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Bar à histoires, Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud, Saint-Pierre-d’Eyraud

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque de Saint Pierre d'Eyraud · Saint-Pierre-d'Eyraud

Bar à histoires, Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud, Saint-Pierre-d’Eyraud

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Saint Pierre d'Eyraud
Adresse
2, rue de la Résistance 24130 Saint Pierre d'Eyraud
Ville
24130 Saint-Pierre-d'Eyraud
Département
Dordogne
Tarif
Proposition limitée à 15 personnes

Bar à histoires Vendredi 2 octobre, 15h30 Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud Dordogne

Proposition limitée à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

La bibliothèque se tranforme en BAR à HISTOIRES, le temps d’une soirée. Comme un jukebox, on choisit une histoire et elle sera lue par un humain.

Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud 2, rue de la Résistance 24130 Saint Pierre d’Eyraud Saint-Pierre-d’Eyraud 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 22 56 19 http://bibliothequescab.dordogne.fr https://www.facebook.com/reseau.des.bibliothequesCAB la Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud fait partie du réseau de la CAB – Communauté d’Agglomération Bergeracoise Parking devant la bibliothèque
Accessible aux personnes à mobilité réduites
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