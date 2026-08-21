Bar à histoires, Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud, Saint-Pierre-d’Eyraud

Informations pratiques

Bar à histoires Vendredi 2 octobre, 15h30 Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud Dordogne

Proposition limitée à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

La bibliothèque se tranforme en BAR à HISTOIRES, le temps d’une soirée. Comme un jukebox, on choisit une histoire et elle sera lue par un humain.

Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud 2, rue de la Résistance 24130 Saint Pierre d’Eyraud Saint-Pierre-d’Eyraud 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 22 56 19 http://bibliothequescab.dordogne.fr https://www.facebook.com/reseau.des.bibliothequesCAB la Bibliothèque de Saint Pierre d’Eyraud fait partie du réseau de la CAB – Communauté d’Agglomération Bergeracoise Parking devant la bibliothèque

Accessible aux personnes à mobilité réduites

Biblis en folie 2026

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