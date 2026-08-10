UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pléneuf-Val-André

Bar à huîtres et concert Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André

jeudi 13 août 2026 · Place du Général de Gaulle · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place du Général de Gaulle
Adresse
Les Bains
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Bar à huîtres et concert

Place du Général de Gaulle Les Bains Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-20 00:00:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Bar à huîtres et concert.
Huîtres Nonnet primées au Salon de l’Agriculture 2026. Huîtres de Cancale ou Paimpol. Tailles variées.   .

Place du Général de Gaulle Les Bains Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 10 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bar à huîtres et concert Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-05 par Pléneuf-Val-André Tourisme

À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)