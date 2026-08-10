Bar à huîtres et concert Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André

jeudi 13 août 2026 · Place du Général de Gaulle · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Bar à huîtres et concert

Place du Général de Gaulle Les Bains Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-20 00:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Bar à huîtres et concert.

Huîtres Nonnet primées au Salon de l’Agriculture 2026. Huîtres de Cancale ou Paimpol. Tailles variées. .

Place du Général de Gaulle Les Bains Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 10 32

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English :

L’événement Bar à huîtres et concert Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-05 par Pléneuf-Val-André Tourisme