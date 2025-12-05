Bar à Huîtres et DJ au Commerce Saint-Affrique

Bar à Huîtres et DJ au Commerce

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez nombreux au Bar à Huîtres et à la soirée DJ !

10h à 12h Bar à huîtres

Soirée DJ Emeraud et DJ François .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

Come one, come all to the Oyster Bar and DJ party!

