Bar à Huîtres et DJ au Commerce Saint-Affrique
10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron
Début : Samedi 2025-12-13
2025-12-13
Venez nombreux au Bar à Huîtres et à la soirée DJ !
10h à 12h Bar à huîtres
Soirée DJ Emeraud et DJ François .
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60
English :
Come one, come all to the Oyster Bar and DJ party!
