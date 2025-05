BAR À HUITRES – Félines-Minervois, 14 juin 2025 07:00, Félines-Minervois.

Hérault

BAR À HUITRES Place Séguy et foyer Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Après un petit moment d’absence nous revoilà avec une petite nouveauté, du jamais vu dans le secteur

UN BAR À HUÎTRES, mais pas que pour les plus difficiles magret de canard et autres fruits de mer, tapas seront disponibles.

Une réservation est fortement conseillée de façon à gérer au mieux les quantités.

Comptant sur votre présence, au plaisir de s’y croiser.

L’amicale

Place Séguy et foyer

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 58 66 87 94

English :

After a short absence, we’re back with a little novelty never before seen in the area:

AN OSTER BAR, but not only for the fussiest duck breast and other seafood, tapas will be available.

Reservations are strongly advised, so that we can manage quantities as effectively as possible.

We look forward to seeing you there.

L?amicale

German :

Nach einer kleinen Auszeit sind wir wieder da, mit einer kleinen Neuheit, die es in der Gegend noch nie gegeben hat:

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE BAR, aber nicht nur für die wählerischsten Entenbrust und andere Meeresfrüchte, Tapas werden angeboten.

Eine Reservierung wird dringend empfohlen, damit wir die Mengen so gut wie möglich verwalten können.

Wir hoffen auf Ihre Anwesenheit und freuen uns darauf, Sie dort zu treffen.

Der Freundeskreis

Italiano :

Dopo una breve assenza, torniamo con una novità, mai vista prima nella zona:

UN OSTER BAR, ma non solo per i più esigenti petto d’anatra e altri frutti di mare, saranno disponibili anche tapas.

Vi consigliamo vivamente di prenotare per poter gestire al meglio le quantità.

Vi aspettiamo.

L’Amicale

Espanol :

Tras una corta ausencia, volvemos con algo nuevo, algo nunca visto en la zona:

UN BAR DE OSTRAS, pero no sólo para los más quisquillosos magret de pato y otros mariscos, también habrá tapas disponibles.

Le recomendamos encarecidamente que haga una reserva para que podamos gestionar las cantidades lo mejor posible.

Esperamos contar con su presencia.

La Amicale

