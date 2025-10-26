Bar à huîtres La Couture

Bar à huîtres La Couture dimanche 26 octobre 2025.

Bar à huîtres

Place de l’église La Couture Vendée

Tarif : – –

Début : 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26 13:00:00

2025-10-26

Bar à huîtres organisée par La Couture & Co, buvette et bal ouverts à tous. Repas sur réservation

SAVE THE DATE

C’est le retour du BAR À HUÎTRES Couturois le dimanche 26 octobre sur la place de l’église entre 11h et 13h.

Pour le plaisir de TOUS, notre association a prévu des huîtres en direct de l’île de Ré, du vin* local et pour ceux qui n’aiment pas les huîtres, des assiettes de charcuterie et fromages.

* à consommer avec modération. .

Place de l’église La Couture 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 54 05 34 lacoutureandco@gmail.com

English :

Oyster bar organized by La Couture & Co, refreshments and dance open to all. Meals on reservation

German :

Austernbar, organisiert von La Couture & Co, Getränkeausschank und Tanz für alle. Essen auf Vorbestellung

Italiano :

Oyster bar organizzato da La Couture & Co, rinfresco e ballo aperto a tutti. Pasti su prenotazione

Espanol :

Oyster bar organizado por La Couture & Co, refrescos y baile abierto a todos. Comidas previa reserva

L’événement Bar à huîtres La Couture a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud