Bar à huitres Saint-Affrique

Bar à huitres

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Venez nombreux pour déguster nos huîtres !

Venez déguster nos huîtres au Bar du Glass 9 .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

English :

Come and taste our oysters!

