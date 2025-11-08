Bar à Impression RGPA Arc-et-Senans

Bar à Impression

RGPA 20 Rue du Canton d’Aval Arc-et-Senans Doubs

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Bar à Impression, c’est l’endroit où vous repartez avec votre propre création.

Un atelier convivial pour personnaliser des objets à partir de vos idées, photos ou dessins.

Vous n’avez pas d’idée précise ? Venez découvrir sur place les supports et motifs disponibles et les différentes techniques de marquage autour d’un café.

Le principe est simple

Choisissez votre support (mug, t-shirt, tote bag …),

Sélectionnez un motif parmi ceux proposés ou venez avec votre photo,

Repartez avec votre création, personnalisée.

Les enfants peuvent réaliser leur dessin sur place, qui sera ensuite imprimé sur l’objet de leur choix.

Une belle idée pour immortaliser un souvenir, préparer un cadeau personnalisé, ou partager un moment original entre amis.

Une expérience créative à vivre dans un cadre local et chaleureux. .

RGPA 20 Rue du Canton d’Aval Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 46 25 04

