Bar à lectures Médiathèque Virginia Woolf Paris mercredi 5 novembre 2025.

Comme un moment suspendu, le Bar à Lectures est l’occasion d’un tête à tête unique autour d’un texte et de la découverte de son autrice ou de son auteur. Un dispositif simple : 3 acteurs professionnels et 3 tables où l’on peut s’asseoir seul, en couple, avec ses enfants, le temps d’une histoire, 3 micros à travers lesquels les acteurs et actrices vous liront, au creux de l’oreille, des extraits de romans. Comme au bar ou au restaurant, on peut choisir son menu.

Entrée libre, sans interruption de 15h à 18h



La médiathèque Virginia Woolf vous convie à un Bar à lectures concocté par la compagnie théâtrale Les Écriés !

Le mercredi 05 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

Mediatheque.Virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975