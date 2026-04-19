Bordères-et-Lamensans

Bar à poil et à plume

Bordères-et-Lamensans Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Venez découvrir le monde fascinant des animaux !

Au programme rencontres avec nos amis les bêtes, ateliers interactifs, expositions, jeux, animations ludiques et goûters gourmands pour petits et grands.

Une journée conviviale et amusante où la découverte des animaux rime avec soutien aux projets des jeunes. Venez partager des moments inoubliables en famille !

Entrée enfant 5€ .

Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 10 61 ludomediatheque@borderes-et-lamensans.fr

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English : Bar à poil et à plume

L’événement Bar à poil et à plume Bordères-et-Lamensans a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Grenade