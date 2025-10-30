Bar à soupe Salle des fêtes de FÉNERY Fénery
Bar à soupe Salle des fêtes de FÉNERY Fénery jeudi 30 octobre 2025.
Bar à soupe
Salle des fêtes de FÉNERY 2 Allée du Château Fénery Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Après-midi préparation et soirée dégustation.
Vous pouvez apporter vos bols et couverts.
Des jeux de société sont disponibles sur place.
Kf n’ Rit ( bistrot éphémère), à côté de la salle des fêtes. .
Salle des fêtes de FÉNERY 2 Allée du Château Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
English : Bar à soupe
German : Bar à soupe
Italiano :
Espanol : Bar à soupe
L’événement Bar à soupe Fénery a été mis à jour le 2025-10-16 par CC Parthenay Gâtine