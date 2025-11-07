BAR À VINYLES

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Ce soir, place à une ambiance vintage !

Sélectionnez vos disques, savourez un verre et laissez Deejay Bastos poser le son.

Ce soir, place à une ambiance vintage !

Sélectionnez vos disques, savourez un verre et laissez Deejay Bastos poser le son.

Good vibes garanties

Réservation en ligne .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72

English :

Tonight, it’s vintage time!

Select your records, enjoy a drink and let Deejay Bastos set the tone.

German :

Heute Abend ist Vintage-Atmosphäre angesagt!

Wählen Sie Ihre Platten aus, genießen Sie einen Drink und lassen Sie Deejay Bastos den Sound auflegen.

Italiano :

Stasera è tempo di vintage!

Scegliete i vostri dischi, sorseggiate un drink e lasciate che Deejay Bastos alzi il volume.

Espanol :

Esta noche, ¡es la hora del vintage!

Selecciona tus discos, disfruta de una bebida y deja que Deejay Bastos suba la temperatura.

L’événement BAR À VINYLES Montpellier a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT MONTPELLIER