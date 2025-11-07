BAR À VINYLES Montpellier
BAR À VINYLES Montpellier vendredi 7 novembre 2025.
BAR À VINYLES
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Ce soir, place à une ambiance vintage !
Sélectionnez vos disques, savourez un verre et laissez Deejay Bastos poser le son.
Good vibes garanties
Réservation en ligne .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72
English :
Tonight, it’s vintage time!
Select your records, enjoy a drink and let Deejay Bastos set the tone.
German :
Heute Abend ist Vintage-Atmosphäre angesagt!
Wählen Sie Ihre Platten aus, genießen Sie einen Drink und lassen Sie Deejay Bastos den Sound auflegen.
Italiano :
Stasera è tempo di vintage!
Scegliete i vostri dischi, sorseggiate un drink e lasciate che Deejay Bastos alzi il volume.
Espanol :
Esta noche, ¡es la hora del vintage!
Selecciona tus discos, disfruta de una bebida y deja que Deejay Bastos suba la temperatura.
L’événement BAR À VINYLES Montpellier a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT MONTPELLIER