BAR-BARS JAM MUSICAL Lille

BAR-BARS JAM Mercredi 26 novembre, 20h00 MUSICAL Nord

La bar-bars jam est ouverte à tous peu importe le niveau ou le style, alors viens enflammer la scène du Musical !

Sur place à disposition: batterie, clavier, micros, sono, guitare, basse, ampli.

MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 09 84 16 04 52 https://www.lemusical.fr/ https://www.facebook.com/lemusicalbar;https://www.instagram.com/lemusicalbar/

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jam session