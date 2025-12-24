Bar créatif de 2 ans à 10 ans avec l’association l’atelier des Loutres

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Bar créatif de 2 ans à 10 ans à la salle Rosa Bonheur.

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Tarif 5 €

Bar créatif de 2 ans à 10 ans à la salle Rosa Bonheur.

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Tarif 5 € .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bar créatif de 2 ans à 10 ans avec l’association l’atelier des Loutres

Creative bar for ages 2 to 10 at Salle Rosa Bonheur.

Registration on 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Price: 5 ?

L’événement Bar créatif de 2 ans à 10 ans avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne