Bar des sciences Biomimétisme et si la solution se trouvait dans la nature ? Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Une soirée pour parler de la plus vieille start-up du monde la nature. Elle a zéro budget R&D, et pourtant… depuis 3,8 milliards d’années, la vie bricole, bidouille, expérimente et trouve des solutions surprenantes.

An evening to talk about the world’s oldest start-up: nature. It has zero R&D budget, and yet? for 3.8 billion years, life has been tinkering, tinkering, experimenting and finding surprising solutions.

Ein Abend, um über das älteste Startup der Welt zu sprechen: die Natur. Seit 3,8 Milliarden Jahren bastelt, tüftelt und experimentiert das Leben und findet überraschende Lösungen.

Una serata per parlare della start-up più antica del mondo: la natura. Non ha un budget per la ricerca e lo sviluppo, eppure da 3,8 miliardi di anni la vita armeggia, sperimenta e trova soluzioni sorprendenti.

Una velada para hablar de la start-up más antigua del mundo: la naturaleza. Su presupuesto de I+D es cero y, sin embargo… durante 3.800 millones de años, la vida ha jugueteado, jugueteado, experimentado y dado con soluciones sorprendentes.

