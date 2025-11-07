Bar des sciences Biomimétisme et si la solution se trouvait dans la nature ? Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc
Bar des sciences Biomimétisme et si la solution se trouvait dans la nature ? Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc vendredi 7 novembre 2025.
Bar des sciences Biomimétisme et si la solution se trouvait dans la nature ?
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:45:00
fin : 2025-11-07 22:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Une soirée pour parler de la plus vieille start-up du monde la nature. Elle a zéro budget R&D, et pourtant… depuis 3,8 milliards d’années, la vie bricole, bidouille, expérimente et trouve des solutions surprenantes.
.
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81
English :
An evening to talk about the world’s oldest start-up: nature. It has zero R&D budget, and yet? for 3.8 billion years, life has been tinkering, tinkering, experimenting and finding surprising solutions.
German :
Ein Abend, um über das älteste Startup der Welt zu sprechen: die Natur. Seit 3,8 Milliarden Jahren bastelt, tüftelt und experimentiert das Leben und findet überraschende Lösungen.
Italiano :
Una serata per parlare della start-up più antica del mondo: la natura. Non ha un budget per la ricerca e lo sviluppo, eppure da 3,8 miliardi di anni la vita armeggia, sperimenta e trova soluzioni sorprendenti.
Espanol :
Una velada para hablar de la start-up más antigua del mundo: la naturaleza. Su presupuesto de I+D es cero y, sin embargo… durante 3.800 millones de años, la vida ha jugueteado, jugueteado, experimentado y dado con soluciones sorprendentes.
L’événement Bar des sciences Biomimétisme et si la solution se trouvait dans la nature ? Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc