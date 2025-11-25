Bar des sciences Catastrophes climatiques Montbéliard
Bar des sciences Catastrophes climatiques
Hôtel Bristol Montbéliard Doubs
Avec Béatrice Gisclard, Docteur en géographie et Maître de conférence en design social à l’Université de Nîmes.
Les risques majeurs, catastrophes naturelles ou technologiques, impactent de façon dramatique les territoires et fragilisent durablement nos socio-systèmes.
Les manières d’y faire face, dans le temps de la prévention ou dans celui de la crise nécessitent de repenser nos organisations et d’associer toutes les parties prenantes, gestionnaires, élus, mais également les populations. .
Hôtel Bristol Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
