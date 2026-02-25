Bar des sciences Chimie de l’amour Bains-Douches Montbéliard

Bar des sciences Chimie de l’amour

Bar des Sciences conférence avec le Pavillon des Sciences Entre attachement et émotion, une histoire d’ocytocine ?

Avec Pascal Darbon Enseignant-chercheur à l’Université de Strasbourg. Au sein de l’Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégrées (CNRS), il étudie comment l’ocytocine, agit sur le cerveau des animaux. Ses recherches explorent son rôle dans la gestion des émotions ; des relations sociales à l’anxiété en passant par la douleur. Son objectif est de comprendre comment l’ocytocine influence à la fois l’activité cérébrale et les comportements au quotidien.

Que se passe-t-il dans notre corps, notre cerveau, lorsque nous tombons amoureux·ses ou lors de la douleur d’une séparation ? C’est sur cette question que Pascal Darbon va nous éclairer à travers le prisme de l’ocytocine, un peptide qui agit sur nos sentiments d’attachement et d’amour. On parlera campagnol des champs et campagnol des montagnes, bien loin d’une fable de La Fontaine mais à un récit qui nous prouve l’action de cette molécule sur les relations et la gestion des émotions.

En partenariat avec MA Scène Nationale et en écho au spectacle Clôture de l’amour de Pascal Rambert.

Entrée libre Sur inscription au 0 805 710 700 .

