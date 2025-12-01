Bar des sciences Démocratie Montbéliard

Bar des sciences Démocratie

Hôtel Bristol Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16 22:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Avec Loïc Blondiaux, Professeur de science politique à l’université Paris (Panthéon-Sorbonne) et Chercheur au Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CNRS/EHESS/Paris I).

Nos démocraties ne sont jamais apparues aussi fragiles. Face aux menaces multiples auxquelles elles sont confrontées retour du fascisme, crises environnementales, inégalités sociales, ingérences étrangères, dictature des marchés…-, elles apparaissent aujourd’hui en grand danger.

Or, la demande de démocratie, d’égalité, de participation et de protection de la part des citoyens semble n’avoir jamais été aussi forte.

Comment sortir de ce singulier paradoxe ? Apparue à la fin des années soixante, la démocratie participative peut-elle être une solution ? Ou bien faut-il envisager des transformations institutionnelles beaucoup plus profondes ? .

