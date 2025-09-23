Bar des sciences « Design soutenable » Montbéliard

Bar des sciences « Design soutenable »

Hôtel Bristol Montbéliard Doubs

Face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques, le design s’impose comme une approche stratégique pour transformer les pratiques de l’industrie et de l’ingénierie.

Avec :

– Marjorie Barcella, Enseignante-chercheur Design Thinking Innovation Participative & Inclusive, UTBM.

– Pascal Drouville, designer R&D, Cristel. .

Hôtel Bristol Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

