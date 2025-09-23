Bar des sciences « Design soutenable » Montbéliard
Bar des sciences « Design soutenable » Montbéliard mardi 23 septembre 2025.
Bar des sciences « Design soutenable »
Hôtel Bristol Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 20:00:00
fin : 2025-09-23 22:00:00
Date(s) :
2025-09-23
Face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques, le design s’impose comme une approche stratégique pour transformer les pratiques de l’industrie et de l’ingénierie.
Avec :
– Marjorie Barcella, Enseignante-chercheur Design Thinking Innovation Participative & Inclusive, UTBM.
– Pascal Drouville, designer R&D, Cristel. .
Hôtel Bristol Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
English : Bar des sciences « Design soutenable »
German : Bar des sciences « Design soutenable »
Italiano :
Espanol :
L’événement Bar des sciences « Design soutenable » Montbéliard a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD