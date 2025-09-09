Bar des sciences « En selle, seniors ! » Montbéliard
Bar des sciences « En selle, seniors ! » Montbéliard mardi 9 septembre 2025.
Bar des sciences « En selle, seniors ! »
Hôtel Bristol Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 20:00:00
fin : 2025-09-09 22:00:00
Date(s) :
2025-09-09
Le vélo n’a pas d’âge ! Entre 60 et 80 ans, nombreux sont les seniors qui continuent à pédaler, voire redécouvrent cette pratique. Au-delà du simple moyen de déplacement, le vélo devient un véritable allié pour le bien-être, la prévention et l’environnement. .
Hôtel Bristol Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
