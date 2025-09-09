Bar des sciences « En selle, seniors ! » Montbéliard

Bar des sciences « En selle, seniors ! » Montbéliard mardi 9 septembre 2025.

Bar des sciences « En selle, seniors ! »

Hôtel Bristol Montbéliard Doubs

Début : 2025-09-09 20:00:00

fin : 2025-09-09 22:00:00

2025-09-09

Le vélo n’a pas d’âge ! Entre 60 et 80 ans, nombreux sont les seniors qui continuent à pédaler, voire redécouvrent cette pratique. Au-delà du simple moyen de déplacement, le vélo devient un véritable allié pour le bien-être, la prévention et l’environnement. .

Hôtel Bristol Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

