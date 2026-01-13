Bar des sciences La Low-Tech Montbéliard

Bar des sciences La Low-Tech

Début : 2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17 22:00:00

2026-02-17

La Low-Tech c’est un peu l’opposé de la Hi-Tech. Ça ne veut pas dire pas de technologie pour autant, mais plutôt un dosage de son utilisation pour mettre au point des systèmes simples, abordables et populaires.

Une soirée pour en apprendre plus sur ce modèle de résilience et découvrir un exemple concret autour du brassage de la bière.

Avec Mathilde Morchain (France Nature Environnement BFC) et Romain Zamboni, de la brasserie Hélie, qui brasse de la bière grâce à l’énergie solaire.

Entrée libre Sans réservation. .

Hôtel Bristol Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

