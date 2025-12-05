Bar des sciences La Nuit et si on se laissait attirer par le côté obscur ? Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Bar des sciences La Nuit et si on se laissait attirer par le côté obscur ?

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-05 18:45:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

La nuit c’est le territoire des chouettes et des crapauds, des étoiles et des pulsars, des contes et des rêves, des sens qui s’aiguisent et des repères qui vacillent…

Une soirée pour explorer la nuit et échanger sur ce qu’elle a à nous raconter.

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81

English :

Night is the land of owls and toads, stars and pulsars, tales and dreams, senses that sharpen and landmarks that waver?

An evening to explore the night and discuss what it has to tell us.

German :

Die Nacht ist das Gebiet der Eulen und Kröten, der Sterne und Pulsare, der Märchen und Träume, der Sinne, die sich schärfen und der Orientierungspunkte, die ins Wanken geraten?

Ein Abend, um die Nacht zu erforschen und sich darüber auszutauschen, was sie uns zu erzählen hat.

Italiano :

La notte è la terra dei gufi e dei rospi, delle stelle e delle pulsar, dei racconti e dei sogni, dei sensi acuiti e dei punti di riferimento scossi?

Una serata per esplorare la notte e discutere di ciò che ha da dirci.

Espanol :

La noche es la tierra de los búhos y los sapos, de las estrellas y los púlsares, de los cuentos y los sueños, de los sentidos agudizados y los puntos de referencia sacudidos..

Una velada para explorar la noche y debatir sobre lo que tiene que decirnos.

