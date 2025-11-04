Bar des sciences Quelle école pour demain ?

Hôtel Bristol Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Avec Pierre Mathiot, originaire de Montbéliard, Professeur des Unviersité en science politique et ancien directeur de Sciences Po Lille.

Les questions liées à l’éducation sont rarement placées au centre des enjeux politiques alors même qu’elles concernent l’avenir de notre société. Depuis quelques années les débats se sont exacerbés autour de sujets très divers depuis le niveau des élèves jusqu’à l’attractivité du métier d’enseignant en passant par la place du numérique et le lien entre les diplômes obtenus et l’insertion professionnelle.

C’est de notre capacité collective à faire face à ces enjeux, auquel on doit absolument ajouter celui de la démographie scolaire, que dépend très largement la France de demain. .

Hôtel Bristol Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

English : Bar des sciences Quelle école pour demain ?

German : Bar des sciences Quelle école pour demain ?

Italiano :

Espanol :

L’événement Bar des sciences Quelle école pour demain ? Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD