Bar des sciences une gorgone au comptoir Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Bar des sciences une gorgone au comptoir

Mercredi 22 octobre 2025 à partir de 19h. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Pour sa sixième édition, l’Automne des Calanques vous convie à plonger… au coeur du monde bleu. Cette année, dans le sillage de l’Année internationale de la mer et des océans, le Parc national des Calanques met la mer Méditerranée à l’honneur.

Une conférence originale pour vous faire découvrir les gorgones, espèces emblématiques des fonds rocheux méditerranéens, à travers une rencontre avec des chercheurs et l’association Septentrion.





Pour tout public, sans réservation. .

Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For its sixth edition, l?Automne des Calanques invites you to plunge? into the heart of the blue world. This year, in the wake of the International Year of the Sea and Oceans, the Parc national des Calanques puts the Mediterranean Sea in the spotlight.

German :

Zum sechsten Mal lädt Sie der Herbst der Calanques dazu ein, in die blaue Welt einzutauchen. Im Rahmen des Internationalen Jahres der Meere und Ozeane stellt der Parc national des Calanques dieses Jahr das Mittelmeer in den Mittelpunkt.

Italiano :

Per la sua sesta edizione, l’Automne des Calanques vi invita a immergervi nel cuore del mondo blu. Quest’anno, sulla scia dell’Anno internazionale del mare e degli oceani, il Parc national des Calanques mette sotto i riflettori il Mar Mediterraneo.

Espanol :

En su sexta edición, el Otoño de las Calanques le invita a sumergirse en el corazón del mundo azul. Este año, con motivo del Año Internacional del Mar y de los Océanos, el Parque Nacional de las Calanques pone el Mediterráneo en el punto de mira.

