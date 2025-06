Bar en scène – Mairie Bussy-la-Pesle 14 juin 2025 20:00

Nièvre

Bar en scène Mairie 6, Rte du panorama Bussy-la-Pesle Nièvre

Début : 2025-06-14 20:00:00

fin : 2025-06-14 23:30:00

2025-06-14

L’association Les Sillons Culturels » est ravi de vous inviter à sa prochaine soirée Bar en Scène prévue le samedi 14 juin à partir de 20h, a la salle polyvalente de la mairie à Bussy la Pesle (58420).

On vous invite à un pur moment de rock’n’roll et de gaieté partagée ! Avec une pointe de rock garage comme on l’aime animé par le duo Primitive Chaos.

Une restauration avec boulets liégeois et frites belges et buvette est proposer sur place.

Participation au chapeau .

Mairie 6, Rte du panorama

Bussy-la-Pesle 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 34 30 73 contact@les-sillons-culturels.fr

