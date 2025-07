Bar éphémère Oberhaslach

Bar éphémère Oberhaslach jeudi 28 août 2025.

Bar éphémère

53 rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-28 18:00:00

fin : 2025-08-28 22:00:00

Date(s) :

2025-08-28

Venez entre collègues, amis ou en famille pour profiter d’une soirée en toute convivialité, sous les guirlandes, au bord de l’eau…

Un afterwork d’été, façon Oberhaslach

Le comité des fêtes vous propose une soirée originale avec son tout premier bar éphémère.

Au programme

Théâtre d’improvisation avec la troupe Bier Bruch Impro

Ambiance musicale

Buvette et petite restauration

53 rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 20 85 86 aurelien.hoeltzel@outlook.fr

English :

Come with colleagues, friends or family to enjoy an evening of conviviality, under the garlands, by the water?

German :

Kommen Sie mit Kollegen, Freunden oder der Familie und genießen Sie einen geselligen Abend unter Girlanden am Wasser..

Italiano :

Venite con i vostri colleghi, amici o familiari per una serata conviviale sotto le ghirlande in riva al mare?

Espanol :

Venga con sus colegas, amigos o familiares a pasar una velada de convivencia bajo las guirnaldas junto al agua..

