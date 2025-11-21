Bar éphémère soirée beaujolais Cattenom

Bar éphémère soirée beaujolais

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00

La saison du Beaujolais débute, venez passer une soirée festive au bar éphémère mis en place pour l’occasion.

Pour accompagner la dégustation de la nouvelle cuvée, profitez du Foodtruck La GIOIA qui ravira vos papilles et du concert live de Cantanema.

Ne manquez pas ce moment convivial.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*Tout public

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 57 00 contact@mairie-cattenom.fr

English :

As the Beaujolais season gets underway, come and spend a festive evening at the ephemeral bar set up for the occasion.

To accompany the tasting of the new cuvée, enjoy the La GIOIA foodtruck, which will delight your taste buds, and a live concert by Cantanema.

Don’t miss this convivial moment.

*Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation*

German :

Die Saison des Beaujolais beginnt. Verbringen Sie einen festlichen Abend in der zu diesem Anlass eingerichteten temporären Bar.

Um die Verkostung des neuen Jahrgangs zu begleiten, profitieren Sie vom Foodtruck La GIOIA, der Ihren Gaumen verwöhnen wird, und vom Live-Konzert von Cantanema.

Lassen Sie sich diesen geselligen Moment nicht entgehen.

*Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden*

Italiano :

È l’inizio della stagione del Beaujolais, quindi venite a godervi una serata di festa nel bar effimero allestito per l’occasione.

Ad accompagnare la degustazione della nuova cuvée, il foodtruck La GIOIA, che delizierà le vostre papille gustative, e il concerto dal vivo dei Cantanema.

Non perdete questa occasione conviviale.

*L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione*

Espanol :

Es el comienzo de la temporada del Beaujolais, así que venga a disfrutar de una velada festiva en el bar efímero instalado para la ocasión.

Para acompañar la degustación de la nueva cuvée, disfrute del foodtruck La GIOIA, que hará las delicias de su paladar, y de un concierto en directo de Cantanema.

No se pierda esta agradable ocasión.

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación*

