Bar éphémère

Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 17:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Envie d’une petite escapade conviviale pour bien démarrer le week-end ?

Venez découvrir l’ambiance chaleureuse de notre bar éphémère Au Couarail d’Èrpè ! La Salle de la Mairie d’Urbeis est prête pour vous offrir un véritable espace de rencontre, d’échange et de détente.

Toute notre équipe est prête à vous accueillir avec le sourire et à animer votre début de soirée autour de nos incontournables bières rafraîchissantes, knacks traditionnelles et bretzels gourmands. 0 .

Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 01 25 mairie.urbeis@wanadoo.fr

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English :

L’événement Bar éphémère Urbeis a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé