Bar et Picnic Box Les Halles de Châtelais Châtelais Segré-en-Anjou Bleu

Bar ouvert avec Picnic Box aux Halles de Châtelais le mardi 5 août 2025.

Mardi 5 août Bar ouvert avec Picnic Box pour un dernier verre d’été…

Venez comme vous êtes, avec vos amis, vos enfants, votre bonne humeur et votre soif de moments simples et conviviaux. .

Châtelais Bar associatif des Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 85 83 22 leshallesdechatelais@gmail.com

English :

Open bar with Picnic Box at Les Halles de Châtelais on Tuesday, August 5, 2025.

German :

Offene Bar mit Picnic Box in Les Halles de Châtelais am Dienstag, den 5. August 2025.

Italiano :

Open bar con Picnic Box a Les Halles de Châtelais martedì 5 agosto 2025.

Espanol :

Barra libre con Picnic Box en Les Halles de Châtelais el martes 5 de agosto de 2025.

