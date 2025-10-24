BAR ITALIA – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

BAR ITALIA Début : 2026-02-28 à 20:00. Tarif : – euros.

bar italia est un groupe londonien de rock expérimental, dont quelques fils de discussion en ligne débattent la mystérieuse identité. En 2020, ils publient sur le label World Music de l’artiste Dean Blunt l’album Quarrel à la production vaporeuse, aux voix marmonnées et instruments rugueux. En 2022 paraît le single Banks.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33