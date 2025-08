Bar, musique et tapas Les Vialettes Vézins-de-Lévézou

Bar, musique et tapas Les Vialettes Vézins-de-Lévézou vendredi 22 août 2025.

Bar, musique et tapas

Les Vialettes La Ferme du Lévézou Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

19h Ferme du Lévézou, La Guinguette. Concert avec le groupe “Les Témoins de Jah’voine”. Informations au 06 75 74 99 94.

.

Les Vialettes La Ferme du Lévézou Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 6 75 74 99 94

English :

7pm Ferme du Lévézou, La Guinguette. Concert with the group « Les Témoins de Jah’voine ». Information on 06 75 74 99 94.

German :

19 Uhr Ferme du Lévézou, La Guinguette. Konzert mit der Gruppe « Les Témoins de Jah’voine ». Informationen unter 06 75 74 99 94.

Italiano :

19:00 Ferme du Lévézou, La Guinguette. Concerto del gruppo Les Témoins de Jah’voine. Informazioni al numero 06 75 74 99 94.

Espanol :

19.00 h Ferme du Lévézou, La Guinguette. Concierto del grupo Les Témoins de Jah’voine. Información en el 06 75 74 99 94.

L’événement Bar, musique et tapas Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2025-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)