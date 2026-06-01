Bar OBK Fête de la Musique !! Le Bourg Poullaouen vendredi 19 juin 2026.

Poullaouen

Bar OBK Fête de la Musique !!

Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Oh Biskoazh Kemendall (Obk) organise leur fête de la musique …

Scène ouverte à tous les artistes amateurs

Restauration sur place Burgers frites

Repas offert à tous les participants qui monteront sur scène. .

Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92

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English :

L’événement Bar OBK Fête de la Musique !! Poullaouen a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée