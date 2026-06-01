Bar OBK Fête de la Musique !! Le Bourg Poullaouen
Bar OBK Fête de la Musique !! Le Bourg Poullaouen vendredi 19 juin 2026.
Poullaouen
Bar OBK Fête de la Musique !!
Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le Oh Biskoazh Kemendall (Obk) organise leur fête de la musique …
Scène ouverte à tous les artistes amateurs
Restauration sur place Burgers frites
Repas offert à tous les participants qui monteront sur scène. .
Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92
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English :
L’événement Bar OBK Fête de la Musique !! Poullaouen a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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