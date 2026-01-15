Bar PMU, loges de gardien, auxiliaires de vie : Ces oreilles silencieuses qui écoutent les Français Théâtre de la Concorde Paris

En partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, cette rencontre propose de faire dialoguer celles et ceux que l’on voit sans les regarder : gardiennes et gardiens d’immeuble, agents de propreté, auxiliaires de vie, ouvriers et ouvrières de la rue. Leur travail, souvent perçu comme allant de soi, façonne pourtant la texture de nos existences quotidiennes : maintenir un immeuble vivant, prendre soin des plus fragiles, rendre l’espace public respirable. À travers leurs témoignages, se dessinent des vies profondément ancrées dans le réel, faites d’écoute, de patience, de responsabilités invisibles et de gestes qui soutiennent la communauté.

Cette soirée ouvre un espace d’échange direct avec ces professionnelles et professionnels du quotidien : une conversation rare, humble et essentielle, où l’on prend la mesure de ce que signifie être utile, présent, mais si peu entendu. Cette rencontre prolonge la réflexion ouverte par notre thématique du mois, Les grands oubliés de la démocratie, en donnant enfin la parole à celles et ceux qui font vivre nos villes sans jamais être entendus.

Dans un moment où la démocratie semble se fissurer, le Théâtre de la Concorde veut replacer au centre celles et ceux que l’on ne consulte jamais, mais qui pourtant soutiennent la vie de nos quartiers. Comment reconnaître enfin ces acteurs silencieux de la cité, et entendre ce qu’ils révèlent de notre monde démocratique ?

Le samedi 21 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

