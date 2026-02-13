Bar quiz scientifique Où la curiosité compte plus que les bonnes réponses Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Bar quiz scientifique Où la curiosité compte plus que les bonnes réponses

Mercredi 4 mars 2026 de 19h à 21h. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-04 19:00:00

fin : 2026-03-04 21:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Prêts pour un challenge ?

Le CNRS Provence et Corse vous invite à une soirée pas comme les autres à la brasserie Zoumaï, Et si c’était les chercheurs qui vous posaient les questions et à vous de trouver les réponses ?

En équipe, venez jouer, échanger et découvrir la science autrement à travers des situations du quotidien, des faits surprenants et des questions qui font sourire autant que réfléchir. Le tout dans l’ambiance chaleureuse de Zoumaï.

Pas besoin d’être scientifique ici, on joue, on devine, on découvre — et les chercheurs et chercheuses sont là pour vous inspirer !

Pour cette toute première édition, nous aurons le plaisir d’accueillir



Luca Lignitto et Danièle Salaün, du Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (AMU CNRS Inserm Institut Paoli Calmettes), pour explorer ce que le mot cancer recouvre vraiment aujourd’hui, ce qui a changé ces dernières années, et comment la recherche transforme peu à peu notre rapport à la maladie.



Julien Leclercq et Baya Djadoun, de l’Institut de Biologie du Développement de Marseille (AMU CNRS) pour explorer comment les cellules souches du système nerveux sont finement régulées pour construire les organes, se réparer… et parfois dériver vers des maladies.



Beniamino Sciacca et Charles Vernier, du Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (AMU CNRS), qui vous fera voyager dans l’infiniment petit des matériaux invisibles à l’oeil nu aux technologies que l’on utilise déjà sans le savoir.

Les échanges se feront au fil du jeu, ponctués d’anecdotes, de surprises et de discussions ouvertes avec les chercheurs.

On vous y attend nombreux, avec des cadeaux pour les gagnants !





Deux autres rendez-vous similaires avec d’autres intervenants sont programmés le 29 avril et 24 juin. .

Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 87 03 79 aphelie.savarino@cnrs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ready for a challenge?

The CNRS Provence et Corse invites you to an evening like no other at the brasserie Zoumaï. What if the researchers asked you the questions, and it was up to you to find the answers?

