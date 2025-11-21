Bar-restaurant éphémère Prisma

10 rue de la Vieille-Île Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-12-31

2025-11-21

Le bar restaurant éphémère Prisma revient pour sa troisième édition hivernale ! Découvrez un lieu convivial et festif où vous pourrez vous restaurer en famille ou entre amis, profiter d’un verre, vous amuser et faire la fête dans une ambiance chaleureuse.

Cette nouvelle édition réserve de nombreuses nouveautés et une programmation d’événements variés tout au long de la saison.

Suivez nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer les infos arrivent très bientôt !

En espérant vous accueillir bientôt chez Prisma et vous faire découvrir ce lieu unique de partage et de fête ! .

10 rue de la Vieille-Île Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 98 10 91 90 contact@prisma-events.com

English :

The Prisma ephemeral bar-restaurant is back for its third winter edition! Discover a convivial and festive place where you can eat with family and friends, enjoy a drink, have fun and party in a warm atmosphere.

German :

Das temporäre Bar-Restaurant Prisma kehrt für seine dritte Winterausgabe zurück! Entdecken Sie einen geselligen und festlichen Ort, an dem Sie mit Familie oder Freunden essen, ein Getränk genießen, sich amüsieren und in einer warmen Atmosphäre feiern können.

Italiano :

Il temporary bar e ristorante Prisma torna per la sua terza edizione invernale! Scoprite un luogo accogliente e festoso dove mangiare con la famiglia o con gli amici, sorseggiare un drink, divertirsi e festeggiare in una calda atmosfera.

Espanol :

El bar y restaurante temporal Prisma vuelve en su tercera edición de invierno Descubra un lugar acogedor y festivo donde podrá comer en familia o con amigos, tomar una copa, divertirse y festejar en un ambiente cálido.

L'événement Bar-restaurant éphémère Prisma Haguenau a été mis à jour le 2025-11-06