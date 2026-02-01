BaRàBraV Concert Rock Folk Blues avec Doctor KIKS Ribeauvillé

BaRàBraV Concert Rock Folk Blues avec Doctor KIKS

Le groupe strabourgeois de Blues Folk Rock Doctor KIKS posera ses guitares au BaRàBraV. Envie de ressentir le frisson des grands espaces sauvages, l’énergie du Blues, la mélancolie joyeuse d’une Folk bien locale ? Doctor Kiks se déguste par petites gorgées comme un pur malt 10 ans d’âge.

Le concert débutera vers 20h00. L’entrée est libre. Sur place, il y aura la possibilité de se restaurer, avec planchettes apéro et hot dogs. Grande nouveauté ! Retrouvez désormais les tartes flambées de la Bra’V. LE grand classique de la restauration locale, simple, goutue et rapide, pour partager un moment gourmand et convivial, à la bonne franquette ! 0 .

