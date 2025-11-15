Baraka-dons : relèverez-vous le défi des 10 objets en moins ? Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou

Baraka-dons : relèverez-vous le défi des 10 objets en moins ? Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Venez découvrir la Baraka-dons de Joseph : une boîte à objets mobile pour déposer ce qui ne vous sert plus … et repartir avec ce que vous avez besoin ! Participerez-vous au défi de ramener 10 objets qui ne vous sont plus utiles (livres, vêtements, bricolage, vaisselle, sac, et.) ? Organisé par Joseph Crestin (GR21)

Médiathèque Libre Cour – Vertou Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 88 87 http://librecour.vertou.fr/ librecour@mairie-vertou.fr