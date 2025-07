Baraoke Quai des marroniers Crest

Baraoke Quai des marroniers Crest samedi 19 juillet 2025.

Baraoke

Quai des marroniers Crêperie la Rozell Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Solo guitare et chanteur amateur.

Viens chanter en public accompagné d’un guitariste professionnel.

Quai des marroniers Crêperie la Rozell Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 94 48 94 contact@larozell-creperie-ambulante.fr

English :

Solo guitar and amateur singer.

Come and sing in public with a professional guitarist.

German :

Gitarrensolo und Amateursänger.

Komm und singe vor Publikum in Begleitung eines professionellen Gitarristen.

Italiano :

Chitarra solista e cantante dilettante.

Venite a cantare in pubblico accompagnati da un chitarrista professionista.

Espanol :

Guitarra solista y cantante aficionado.

Ven a cantar en público acompañado de un guitarrista profesional.

L’événement Baraoke Crest a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme