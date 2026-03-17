Baraoké#7 par Dj Mezl | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Baraoké#7 par Dj Mezl | Bar de L’Autre Lieu

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 23:59:00

Date(s) :

2026-04-03

À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 3 avril à 20h pour la 7e édition du Baraoké avec DJ Mezl dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

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English : Baraoké#7 par Dj Mezl | Bar de L’Autre Lieu

L’événement Baraoké#7 par Dj Mezl | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin