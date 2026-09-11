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Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris

dimanche 13 septembre 2026 · Le Barapapa · Paris

Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Barapapa
Adresse
11, port de la Râpée
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Concocté par la team du Bal Tropical de Paname et la crew de Groovalizacion Djs, plongez vous dans les sonorités calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique avec lives et DJs pour profiter des beaux jours au bord de la Seine, entre classiques et nouveautés samba, cumbia, salsa, zouk, afropop, kompa, merengue ou encore reggaeton, baile funk, shatta/dancehall !

Todos a bailar a BARAPLAYA !

17H-0H // Entrée Libre

Le Barapapa

Guinguette festive sur Seine chaque été depuis 2016

Ambiance tropical vibes tous les dimanches de l’été au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !
Le dimanche 13 septembre 2026
de 17h00 à 00h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T17:00:00+02:00_2026-09-13T00:00:00+02:00

Le Barapapa 11, port de la Râpée  75012 Paris
https://shotgun.live/es/events/baraplaya-13-9 https://www.facebook.com/baltropicalpaname/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname/


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