À bord d’un minibus aménagé ou plus généralement d’une simple voiture, les bénévoles des Petits Frères des Pauvres embarquent café, petits gâteaux, jeux et se posent dans les villages pour des moments d’échanges intergénérationnels. En route !

Ce lieu de convivialité mobile accueille tout le monde avec l’objectif de récréer des liens de proximité. .

41 Rue de la Mairie

Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 71 91 58 31 florence.audiger@petitsfreresdespauvres.fr

English :

Aboard a converted minibus or, more usually, a simple car, volunteers from Les Petits Frères des Pauvres take coffee, cakes and games to villages for intergenerational exchanges. On the road!

German :

An Bord eines umgebauten Kleinbusses oder eines einfachen Autos nehmen die Freiwilligen der Petits Frères des Pauvres Kaffee, Kuchen und Spiele mit und halten in den Dörfern für Momente des generationenübergreifenden Austauschs an. Auf geht’s!

Italiano :

A bordo di un minibus riconvertito o, più spesso, di una semplice auto, i volontari de Les Petits Frères des Pauvres portano a bordo caffè, torte e giochi e si fermano nei villaggi per momenti di scambio intergenerazionale. Si parte!

Espanol :

A bordo de un minibús reconvertido o, más habitualmente, de un simple coche, los voluntarios de Les Petits Frères des Pauvres llevan a bordo café, pasteles y juegos y se detienen en los pueblos para vivir momentos de intercambio intergeneracional. ¡En marcha!

