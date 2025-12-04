Barbara Calypso Écuries de Baroja Anglet

Barbara Calypso

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Polyvalente et multi-instrumentiste, l’artiste brésilienne Barbara Calypso se distingue sur la scène espagnole par sa fusion innovante de styles et de sons, incorporant des influences d’horizons et de cultures divers. Son interprétation offre des formes originales et uniques, la plaçant parmi les voix les plus talentueuses et prometteuses de la scène musicale. Elle intègre l’Afrique, le Brésil et New York dans ses styles et ses sonorités, donnant lieu à des formes inédites d’interprétation du néo-soul, du R&B et de la bossa nova. Sans aucun doute, l’une des voix les plus talentueuses et les plus prometteuses de la scène musicale espagnole actuelle. Avec Barbara Calypso (chant, guitare), Martin Labat (claviers) et Romain Gratalon (batterie). .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 66 culture@anglet.fr

