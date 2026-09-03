Barbara Carlotti Le Mac Orlan Brest

Informations pratiques

Brest

Barbara Carlotti

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Certaines chansons étaient faites pour exister. Mieux encore, pour nous sauver – si ce n’est la vie, au moins notre foi en elle. C’est le cas de chaque chanson de « Chéris ton futur ».

Le minimal se marie donc en grandes pompes avec le baroque. Le désespoir est balayé sans ménagement. Les mélodies sont plus addictives que jamais, et la pop remplit son plus beau rôle euphorisant.

Informations pratiques :

Organisation Quai Ouest Musiques.

Réservation recommandée dans les points de vente habituels. .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 93 21

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English :

L’événement Barbara Carlotti Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue