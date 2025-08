Barbara Carlotti Salle Paul Fort Nantes

Barbara Carlotti Salle Paul Fort Nantes jeudi 5 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 20:30 –

Gratuit : non 29€ Adulte

Barbara Carlotti nous invite à repenser notre futur en questionnant les héritages patriarcaux et en réinventant l’amour. Inspirée par la fragilité de son métier après les confinements, son dernier opus plein d’espoir est énergique et galvanisant. Elle poursuit dans la lignée d’une pop française raffinée, nourrie d’influences variées : de Blondie à Laurie Anderson, en passant par Talking Heads et Étienne Daho. L’album allie minimalisme et baroque, avec des mélodies captivantes en traitant de sujets profonds tels que la vie, la mort et l’amour. Loin du désespoir, c’est un antidote à un présent violent, offrant une réflexion existentialiste sur le monde et la beauté de l’instant.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000