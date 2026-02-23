Barbara GOSTIJANOVIC, piano Église Saint-Merry Paris

Barbara Gostijanovic

Barbara Gostijanovic, jeune pianiste française de 19 ans, débute le piano à l’âge de quatre ans. Après sa formation auprès de Vladimir Soultanov au Conservatoire de Roubaix, elle intègre la classe de Jacques Rouvier à la Musica Mundi School de Waterloo. Elle poursuit actuellement ses études à l’École Normale de Musique de Paris avec Denis Pascal, et rejoindra prochainement la classe de Björn Lehmann au Conservatoire de Berlin (UDK).

Lauréate de plusieurs concours, dont Pianissima et Maisons-Laffitte, elle s’est déjà produite en récital, notamment à la British School of Paris. Elle a eu l’occasion de travailler avec de grands maîtres tels qu’Anne Queffélec, Philippe Giusiano, Anna Malikova, Andrei Korobeinikov, Pavel Gililov ou encore Abdel Rahman El Bacha.

Barbara se produit également en duo avec sa sœur Mila, avec laquelle elle a été invitée dans de nombreux festivals (Festival Debussy, Pianos Folies du Touquet, Festival du Plan de la Tour, entre autres) et à la Salle Cortot à Paris.

Un voyage à travers trois siècles de musique pour piano, de l’élégance structurée de Bach à l’éclat virtuose et poétique de Chopin, en passant par l’élégance classique de Mozart, l’intensité romantique de Beethoven et Brahms, jusqu’aux couleurs impressionnistes de Ravel.

Le dimanche 01 mars 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

